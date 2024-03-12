開春告捷！國產署辦理2024年首批地上權招標，標脫率達75％，其中鄰近台北巿捷運公館站案溢價率最高達11％，高雄市楠梓區近台積電園區標案，溢價率也有6.19％。另財政部公布修正《國有非公用土地地上權作業要點》，地上權未來招標方式新增指定產業地上權，權利金底價將會低於一般個案，但須為「非營利」事業使用，減少政府標地衍生帶頭炒地皮爭議，首批鎖定長照服務業；預計今年上半年就會問世。
國產署辦理今年首批地上權招標，8筆土地有6筆標脫，溢價率視地段從3％至11％不等，總標脫金額為8.27億元。其中北區推出3宗土地，有2宗土地標脫，分別是北市鄰近捷運古亭站面積164坪案，與近捷運公館站187坪地上權，中區推出3宗全標脫，分別是台中北屯區長春自辦重劃區、北區近雙十綠園道、台鐵太原站土地，以及東勢區近忠孝街案。至於南區推出2宗，僅高雄市楠梓區靠近台積電園區土地標出。
這次標下4宗地上權案的麗寶集團表示，位於台北中正區的2案，步行至捷運站只要5分鐘左右，且生活機能佳。位於台中的2案，1宗位在北區錦村段，步行5至10分鐘就能到中友百貨商圈，地段位置優質，另1宗位在東勢區，集團在2年前也曾經標下附近延平段的土地，當時馬上就有連鎖品牌財團詢問未來承租或合作機會，因此相當看好此區發展。目前這4塊土地標案，未來有可能規畫興建住宅。
另財政部公告地上權未來新的招標方式，新增配合國家政策指定產業招標：並且指定產業必須是屬社會、文化、教育、慈善、救濟團體等公共福利或慈善救濟等非營利事業使用。
招標方式有別於過往地上權，高於底價、並且最高價得標，改以「最有利標」未來由評選委員會評選，且此種招標方式指定產業、指定非營利團體，因此也不會衍生政府招標地上權「助炒房」疑慮。
首批指定產業地上權，由「長期照顧服務業」地上權打頭陣，目前規畫4宗土地招標，包含新北市林口區570坪、花蓮玉里土地約5000多坪、台中清水約300多坪、高雄左營近榮總土地約700多坪。國產署官員表示，詳細程序尚未出爐，不過最慢也會在今年上半年招標。
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