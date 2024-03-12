出頭天了！熬過疫情低潮，飯店餐飲業等到春天，晶華11日通過去年財報，2023年每股盈餘（EPS）為11.11元，大方配息11.3821元，現金配息率為102％，暌違4年再見超額配息。王品、瓦城的股利配發率均近9成，其中王品每股發放現金股利14.94元，更創下新高。

疫後內需噴發，疫情期間「海嘯第一排」的飯店餐飲業績大進補，飯店業龍頭晶華2023年度每股EPS為11.11元，年增率56.7％，考量到股東陪伴晶華度過最辛苦疫情歲月，隨著營運回到正常上升軌道，董事會大手筆通過擬超額配發11.3821元的現金股利。

晶華指出，日本旅客來台未完全恢復，國內旅遊市場受到國人大量出國影響，不過因國際航班增加、海外商旅回流，大型國際會展也陸續舉辦，住房率可望穩健成長，而各大企業陸續舉辦春酒等商務餐會，都將為上半年的業績表現注入強勁的營運動能。

晶華也重啟擴張計畫，旗下北投晶泉丰旅預計於今年8月開幕迎賓，規畫有94間客房、22間湯屋、3間SPA及2間餐廳，目前已進入人力招募階段，將是推升業績成長的新動能；再加上即將到來的清明連假，旗下晶英酒店與捷絲旅亦推出各式專案，將帶動國旅住房需求。

餐飲業方面，王品2023年營收223.2億元，連續3年創歷史新高，稅後淨利13.8億元，EPS為16.79元，較2022年大增近3倍，改寫集團獲利新高紀錄，決議每股發放現金股利14.94元，配發率為88.98％，為股票掛牌以來最高。

瓦城2023年營收為57.23億元、稅後淨利4.40億元，皆創掛牌新高，EPS為12.37元，11日董事會通過配發現金股利10元及股票股利1元，合計配發11元，配發率88.92％，將跟進王品採取多品牌策略，旗下樂子the Diner、BO BO等新店陸續亮相，營收成長空間可期。