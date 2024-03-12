前台北市長柯文哲任內把北市持有單一自住房屋稅額稅基折減50％，使實質稅率相當於0.6％，中央指正稅基折減不合規定，台北市財政局配合中央囤房稅2.0政策，研擬分4年逐步恢復稅基，北市約有21.2萬戶受影響，明年起平均每戶每年增加395元稅額，市府每年約可增加8500萬元稅收。

六都除台北把單一自住房屋稅率降至0.6％，高雄、台南也降至1％，新北、桃園、台中則適用稅率1.2％未折減，此外，新竹市、新竹縣也未折減稅率。因應囤房稅2.0政策，各縣市開始著手修正房屋稅徵收自治條例，下修至1％後，桃園稅損約2億7600萬元，竹縣減收8、9000萬元。

台北市長蔣萬安昨指出，理解中央推動囤房稅2.0的原因，但必須考量市民受到衝擊和實質影響，且許多受影響民眾都是自住，必須要確保居住權益，財政局將持續和中央溝通，爭取降低自住的影響。

稅基乘以稅率即是房屋稅額，依現行規定，持有3戶住家以下納稅人適用為稅率1.2％，並無明文規定全國單一自住稅率，北市府考量持有全國單一自住1戶的納稅人與持有3戶納稅能力不同，卻適用相同稅率，造成實質不公，2020年起便將全國單一自住房屋稅稅基折減50％，相當於實質稅率僅0.6％。

北市財政局長胡曉嵐昨指出，房屋稅基是用標準價格乘以面積計算，標準價格受房屋結構、所在位置、周邊商業繁榮程度影響，不被房屋自住或非自住影響，以致中央在2年前指正北市府折減稅基不合規定，加上即將在7月1日起實施的中央囤房稅2.0政策，訂出全國單一自住房屋稅率為1％，已補足過去對單一自住房屋稅率的不足。

財政局規畫2025年至2028年將實質稅率，逐年調至0.7％、0.8％、0.9％、1％，也就是不再折減稅基。財政局表示，逐年恢復稅基不再折減措施，須經台北市不動產評價委員會4月開會討論，決議經市府5月中旬公告後實施。