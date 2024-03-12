國科會11日公布，我國科學園區2023年營業額3兆9439億元，較2022年衰退7.56％，是8年來首度負成長，但整體營收仍為歷年次高。其中，南科受惠積體電路產業3奈米製程投產，2023年營業額不但維持成長，更首度超越竹科。
國科會表示，科學園區2023年營業額為3兆9439億元，其中竹科1兆4201億元，衰退11.98％；中科9384億元，衰退19.78％；南科1兆5855億元，成長6.88％。竹科過去長期以來是科學園區的老大，但2023年營業額首度遭南科超越。
國科會分析，2023年在原物料高漲、通貨膨脹、終端消費需求及企業投資動能疲弱等因素下，全球疫後經濟復甦力道不如預期，導致園區營業額衰退，這是2016年8年以來首見。不過南科受惠積體電路產業3奈米製程投產放量穩健支撐，連續3年成長創新高。
國科會進一步指出，2023年園區出口額達2兆6548億元，衰退4.67％，主要受全球疫後經濟復甦趨緩、產業供應鏈重組及通膨升息影響；另整體進口額為1兆7715億元，衰退12.37％，主因2022年為園區擴展高峰期，基期較高所致。2023年園區總貿易額為4兆4264億元，較2022年衰退7.91％。
國科會主委吳政忠表示，我國科學園區營業額在2022年達到4.26兆元的歷史新高，2023年則為3兆9439億元，減少了3000多億元，減幅為7.56％，不過這仍為歷年次高，表現比預期中好。
展望2024年，國科會表示，全球經濟維持溫和放緩走勢，加上電子相關產品需求回溫，台灣在先進製程技術引領AI、5G及高效能運算領域發展帶動下，可望恢復成長動能，預估園區整體營業額將呈穩健成長。
未來台積電先進製程若有建廠需求，3大科學園區土地能否支應？吳政忠表示，土地部分持續有在布局，對於台積電目前的需求，應該是可以供給，2奈米應算處理完畢，1.4奈米所需土地持續布局中，應該沒問題。
依台積電規畫，2奈米預計2025年量產，生產基地位於竹科寶山廠及高雄廠，其中，高雄廠建置2座廠，都將導入2奈米製程。
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