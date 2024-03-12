元大台灣價值高息ETF（00940）主打10元存股、月配息、8%高殖利率，未上市已經先轟動。11日起申購開跑，吸引大批小資族與存股族搶入。有網友更是曬出1000萬元匯款單，表示全都要買00940！網友在驚嘆「嘉義人不容小覷！」之際，卻有人歪樓注意到原PO曬出的照片中除了匯款單，前方還露出一雙黑絲美腿！
一名男網友在Dcard上以「00940 1000張」為標題發文，直呼「該重倉了吧！」，同時還附上「10000000元」的超狂匯款單，上面蓋有台新銀行嘉義分行的圓章，戶名則是元大台灣價值高息ETF基金專戶。
簡單明瞭的表達方式，引來大批網友朝拜，「哥～家裡有礦嗎」、「哥，養狗嗎？會洗碗刷地煮飯洗衣那種」、「可憐的我只能上架再買了」、「1.銀行面對大戶居然沒吸收手續費、2.嘉義人不容小覷」」。面對網友的追捧，原PO也回應表示，當銀行員說他是VIP時，他還一度感到錯愕，「我還是VIP，聽到我也傻眼。」
不過因為他曬出的照片上，還出現女銀行員的黑細美腿，竟讓不少網友歪樓，「我只看到黑絲⋯美腿」、「害我又往上滑了一次」、「偷拍特定部位」、「下次可以手寫紙條在旁邊寫你的小名之類的，或是用浮水印」。原PO也親自認證，「不得不說，嘉義台新的員工顏值都頗高」。
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