台股朝向兩萬點邁進，連帶台股ETF也跟著水漲船高，預計在3月15日掛牌的中信上游半導體（00941）搭著AI浪潮，成為海外股票型ETF生力軍。

由於00941不僅是全台首檔鎖定全球半導體上游設備及材料廠ETF，也沒有配息，不敗教主陳重銘就認為，如果想要領「高股息」，他的看法是「新不如舊」，已經上市一陣子，有穩定配息，股價高過發行價的ETF，會是更好的選擇。

因此，陳重銘表示，00941就算有賺到價差，因為目前資本利得免稅，所以也不用擔心繳稅，對於股利領很多，稅很多的投資人來說有優勢，「我打算認購00941就是因為沒有配息啊，我的目標是長期的賺資本利得」。

AI浪潮推波助瀾，吹響半導體產業復甦的號角，半導體ETF買氣同步強強滾。全台首檔鎖定全球半導體上游設備及材料廠ETF：中信上游半導體（00941）已於 3月 6日正式成立，預定 3月15日掛牌上市，成為海外股票型ETF生力軍。

中信上游半導體（00941）經理人葉松炫表示，半導體產業為各國的兵家必爭之地，在各國政策紅利支撐下，晶圓廠遍地開花，上游供應商掌握政策龐大商機，推升設備材料廠營運大進補，日本政府更是傾全國之力振興半導體產業，預料日本將重返世界舞台，而今年只是個開始。

而00941追蹤ICE FactSet上游半導體指數，不僅擁有關鍵技術的設備廠，同時還掌握獨家專利的材料商，盤點前10大持股，其中就包括東京威力科創，其半導體設備市占率達17%，同時也是台積電的軍火庫；另在材料商部分，前10大中還有全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學，在半導體材料市占率達30%。

中信上游半導體（00941）指數國家及產業配置

此外，有別於高股息ETF新選擇，00941是一檔追求資本利得的ETF，並無配息，有機會更快累積財富複利，其投資組合專攻掌握半導體關鍵技術的設備製造及材料製造兩大產業。

中國信託投信表示，對於募集期間還來不及參與00941的投資人，可於3月15日上市後透過各大券商申購，搭上半導體產業復興列車。

而不敗教主陳重銘日前也在臉書PO出截圖，剛剛辦好100張00941的申購，他表示，持有台灣的半導體公司，如果再持有國外的半導體設備、材料公司，半導體佈局就更完整了，「可以再抱牢個30年！」

對於3月有幾檔高股息ETF要推出，陳重銘認為，高股息真的太多了，而且好像也都差不多，現在已經有很多很好的高股息ETF，像是00929可以馬上每月領息，而且配0.13也很清楚，但是00940要等到上市後幾個月才配息，也不知道會配多少？所以他不會去認購新的高股息。

陳重銘表示，知道自己的需要，所以鎖定00941中信上游半導體，目的是讓半導體佈局跨出台灣。「我不敢保證00941只漲不跌，但是我對半導體產業有信心，我可以接受產業的波動，也可以抱牢很多年就是了！」

※本文授權自今周刊，原文見此。

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