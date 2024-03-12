租賃3雄近期走勢疲弱，先前存裕融存了3年多的達人偉哥咬牙狠心出清，僅剩些許零股，至於出清的理由偉哥表示，「營收+EPS+配股息」一向是他的選股法則，當裕融營收趨緩、獲利衰退，配息不如預期，遂決定將裕融移出存股名單，改以00919（群益精選高息）取代，未來若有機會見到140元以下，才會考慮買一些回來。

剔除裕融、改納入00919後，偉哥的存股名單維持7檔，分別是台中銀、聯華、聯華食、佳醫、鈊象、櫻花建及00919。

裕融去年全年稅後純益62.75億元，EPS為11.07元，董事會決議配發現金股息6.1元，股息配發率約5成，但受到市場對租賃業前景有疑慮，裕融股價在上周五一度被打入跌停，今（3/11）續跌2.5元，尾盤收145.5元

偉哥過去3年將裕融列為存股名單，這次出脫雖有不忍，但認為「不該跟股票談感情」，如果股利不如預期，營收無法持續成長，呆帳又不知道是什麼的狀況下，減碼或者換股操作較為實在。這次出清裕融多數持股，僅剩下一些零股，但他反省「裕融的投資過程」，給投資人一個參考。

偉哥在粉專「偉哥財經週刊」做4大分享，也提供自己存股時忽略細節的敗筆，讓大家作為借鏡。

1、 裕融一月初公佈去年12月EPS剩0.04，公司第一時間沒另外發佈聲明稿說明是因為預期信用提列損失的關係，當時確實有所警覺，但後來公司說明去年營收已經達標，所以將12月獲利拿去提列呆帳，這才放心不少。

但重點來了，去年10、11兩個月的EPS就已經衰退（0.8多），今年一月是0.7，二月是0.75，這呆帳打了五個月，到底再打什麼呆帳？只知道叫做「消金類型的呆帳」，至於具體情況，任何一位大小股東都不知道！這是一個模糊地帶。

2. 從去年4月到今年1月，共9個月的營收都維持高水準（34億）以上，雖然亮眼，卻也趨緩不再上升，公司的新營收來源尚未發酵（儲能+海外），這些對股東來說都能接受，只要能年年成長就好，但這近五個月的稅後純益逐月降低，公司都無法具體說明，身為交易投資人，應該注意才對，但我卻為了接下來的「配股」有所期待，而忽略這些細節，這也是我的敗筆之一。

3. 再來是配息公告：只配「現金6.1」，現金這部分是比往年都要多的，符合兩年多前法說會的訊息，現金股息逐年上升，但沒配股這部分就讓我覺得公司對自己今年的成長缺乏信心，好歹配個0.2（學人家中租），交待一下咩！165價位的股票，不配股，只配6.1元現金，如何撐住股價？如果公司也不在意，那只好減碼持股，保住獲利再說，錢都是自己的血汗錢，換個操作比較實在。

4. 最後一點是因為配息不如預期，不再賭二月營收，只好出清保住獲利，結果二月營收出來不是很理想「32e營收+稅後0.75」。

「營收 + 稅後eps + 配股息」是我選股法則，營收趨緩，稅後衰退，配息不如預期，將裕融移出我的ETF 清單，改納入00919，今年一樣維持七檔：台中銀、聯華、聯華食、佳醫、鈊象、櫻花建、00919，至於沒出裕融，願意繼續當長期股東的鄉民，我覺得可以耐心等明年，看能不能有具體成長表現 ，裕融依然是不錯的公司，也謝謝它這三年多讓我小賺一筆，感恩 ！

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