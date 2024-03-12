美國新創航太公司「平流層發射」(Stratolaunch)在星期六進行了「泰龍-A」(Talon-A)高超音速飛行器機的首次動力試飛，獲得了成功。據公司的說法，泰龍-A達到了接近5馬赫的高速度。

科技探索(Techxplore)報導，執行長克雷沃 ( Zachary Krevor)在試飛後的聲明稿表示，「泰龍-A1 飛行器的火箭引擎成功點火，達到了接近 5 馬赫的超音速，我們獲得大量重要的飛行資訊，非常有價值。」

克雷沃表示，由於與客戶簽訂了保密協議，他無法透露具體的飛行高度和速度。

BREAKING! Stratolaunch Talon-A Test Flight Successful

該公司有世界最巨大的6引擎雙體飛機「大鵬」(Roc)，在機翼的中心吊掛著Talon-A起飛，並從加州中部海岸釋放。泰隆A隨即點然了自己的液體燃料火箭發動機，噴出黃色的火焰開始加速，在燃料燒盡後，落到海中結束了這場不回收的試飛。

雖然這一架泰隆A是消耗品，但未來的版本，將能夠降落在跑道上，並且重複使用。

「平流層發射」表示，此次飛行的主要目標是飛行器安全的空中發射、引擎點火、加速、高度持續爬升，以及可控制的水上著陸。這是美國第一個私人資助、可重複使用的高超音速測試器。

去年12月與今年2月，泰隆A分別進行了兩次吊掛飛行，12月的那一次沒有裝填燃料，而2月份的添滿燃料，但都沒有被「大鵬號」釋放。這是為了測試大鵬號在吊掛泰隆A的飛行情況，結構與強度是否足夠。

「大鵬號」是根據一千零一夜故事中的巨大老鷹命名，翼展117公尺，獨特的雙機身，理論上可以吊掛250噸的飛行器或是太空火箭。這是微軟聯合創始人保羅•G•艾倫 (Paul G. Allen)的飛行夢，他希望這種雙體大型飛機可以運送低軌道衛星，這樣的太空運輸成本將會非常低。遺憾的是，艾倫在 2019 年 4 月首次飛行前幾個月，因癌症惡化而去世。

而且，艾倫的太空發射計畫被取消，新的所有者將「大鵬號」設定成高超音速研究飛行器的母艦，已獲得美國空軍研究實驗室、海軍先進能力測試台的飛行合約。