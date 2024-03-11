威力彩在2月26日送出5.34億元頭獎之後，已經連續4期槓龜。最新派彩結果，本期（3／11）威力彩頭獎、貳獎都槓龜。台彩表示，下期（3／14）威力彩頭獎仍保證2億元。

威力彩今（11日）晚開出第113000021期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為05、11、14、26、30、33，第二區中獎號碼為03。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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