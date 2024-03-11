美股上周五（8日）急速翻臉，AI霸主輝達帶領科技股狂飆的走勢戛然而止。周一（11日）美股早盤仍未能阻擋跌勢，3大指數腳軟，費城半導體指數早盤下挫近2%。台積電ADR急殺逾4%，輝達一度重挫逾2%。

截至台北時間11日晚間10點20分，道瓊工業指數下跌174.49點（或0.45%），暫報38548.20點；那斯達克指數下跌75.18點（或0.47%），暫報16009.93點；標普500指數下跌24.91點（或0.49%），暫報5098.78點；費城半導體指數下跌85.66點（或1.73%），暫報4872.12點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果與谷歌母公司Alphabet皆逆勢上漲逾1%，微軟跌0.84%，亞馬遜跌近2%，臉書母公司Meta暴跌逾5%。半導體類股普遍走勢疲軟，輝達跌0.35%，超微大跌逾3%，台積電ADR大跌逾4%，聯電ADR小跌0.06%。

摩根大通策略師Mislav Matejka指出，推動美股迭創新高的「科技七巨頭」（Magnificent Seven），目前估值仍低於標普500指數其他成分股過去5年的平均水平，呼籲投資人不該過度擔憂，「這並非說科技七巨頭能夠對未來獲利令人失望的狀況免疫，但在整體獲利令人失望的情況下，這些股票仍可能比傳統的周期性股票表現更好」。