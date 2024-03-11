據日本共同社報導，部署於美海軍橫須賀基地（日本神奈川縣）的神盾驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta, DDG 115）11日在沖繩縣石垣島（石垣市）靠港。美軍有意通過在先島諸島展開艦艇來制衡中方。在當地，居民實施抗議行動等，反對意見蔓延。

沖繩縣知事玉城丹尼表示：「我不禁擔憂，會演變為護衛艦級艦船使用民用港口。」

該市稱，美方要求約300人上岸，以供船員休息與補給。該市以沒有水深足夠的碼頭為由，拒絕「裴拉塔號」靠岸。因此該艦停在近海，換乘民用船隻後上岸。港灣工會罷工，以示抗議。

去年9月，部署於佐世保基地（長崎縣）的掃雷艦靠港，是14年來首次有美軍艦船停靠石垣島。在「裴拉塔號」上接受媒體採訪的艦長Stephen Szachta強調稱：「此次靠港沒有特別含義，目的是補給等。」

沖繩縣本月8日向駐日美海軍司令部和駐沖繩美國總領事館，要求美艦非緊急情況不要使用民用港口。

「裴拉塔號」全長約為155公尺，排水量約9000噸。

3月10日，沖繩縣宇流麻市的陸上自衛隊勝連分屯地開進了本月將新編的地對艦飛彈部隊的車輛。在卸貨車輛的港口和通往分屯地的公路上聚集著反對部署的居民等，他們高聲抗議「不允許軍事要塞化」、「停止部署」等。

共同社報導說，10日上午，約20輛車開進分屯地。約150名市民等在該市的中城灣港和分屯地周圍舉起寫著「對把我市變成發射基地的飛彈說NO」等的標語牌。縣防暴警察驅趕了在車輛前靜坐示威的市民等。

該市農民山田義富（72歲）擔憂地表示：「街區可能會成為他國飛彈的攻擊目標，很可怕。」

勝連分屯地已經部署了地對空飛彈部隊，但地對艦部隊在沖繩本島部署尚屬首次。縣內已在宮古島駐地（宮古島市）和石垣駐地（石垣市）部署了地對艦部隊。

據相關人士稱，10日沒有搬入從陸地攻擊艦艇的「12式陸基反艦飛彈」的發射機和彈藥，將於近期運進。勝連分屯地計畫本月30日舉行新編儀式。

7日，沖繩縣議會召開全體會議，對於在該縣宇流麻市的高爾夫球場舊址建造陸上自衛隊訓練場的計畫，全會一致通過了要求日本政府徹底取消的意見書。其中列舉了周邊是安靜的住宅區等，提出「從改善縣民福祉、守護生命與財產的立場出發，強烈要求實現盡快取消」。

意見書將發送給首相岸田文雄、防衛相木原稔等人。意見書還指出，「對於不通知當地居民、自治團體、宇流麻市及縣政府的情況下公佈的計畫，縣民難掩不安」。

知事玉城丹尼、宇流麻市市長中村正人也已要求日本政府放棄該計畫。政府方面否認會取消，但也表示「將再次探討土地利用的應有方式」。