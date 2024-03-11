來自南韓的辛拉麵廣受歡迎，不僅本國民眾喜愛，也擄獲了台灣與日本民眾的味蕾。但據韓媒報導，近來有南韓YouTuber不約而同比較起日本版與南韓版辛拉麵杯麵的用料與價格，意外發現日本版辛拉麵竟然用料更多，而且更便宜，引起南韓網友與媒體的熱烈討論。
據韓媒《中央日報》報導，南韓社群平台與YouTube上近日紛紛討論起「去日本玩不要吃日本泡麵，不如用那些錢去買辛拉麵」的話題。
住在日本的一名南韓YouTuber直言，他認為日本版的辛拉麵最好吃，「你可能會想，為什麼去日本旅行要吃辛拉麵呢？因為味道不一樣。首先湯料的用料很足」。根據他所做的對比影片可以看出，日本銷售的辛拉麵有大量且豐富的乾燥蔬菜湯料，像是蔥、辣椒、香菇等。可是南韓內銷版的辛拉麵，不管是湯料或麵量都比較少。更令南韓網友崩潰的是，日本版售價約850韓元（約新台幣22元），竟比南韓版的900韓元（約新台幣24元）還要便宜！
不過另一位南韓YouTuber在發布類似對比影片時表示，雖然日本版確實更便宜，配料也更多，但他認為南韓版更合他的口味，因為麵條更有嚼勁，湯的牛肉味道更濃一些。
看到對比照之後，有南韓網友表示，日本版看起來確實更勝一籌，還披露他之前在台灣吃過的辛拉麵配料也比南韓多，「能感受到外銷產品與南韓國產品的品質差異」。也有網友出面緩頰，「我認為由於每個國家的文化差異，口味和內容也存在差異」。
對此，生產辛拉麵的農心公司出面解釋說，根據當地市場條件與食品規定，日本版的杯裝辛拉麵食材才會有所不同，「因為這是一款與日本當地杯麵競爭的產品，所以不能單純從價格上與南韓國內產品做比較」。
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