升息近尾聲，市場預估美國將於今年中或年末才啟動降息，整體金融環境仍緊縮一段時間，短期內市場依舊出現波動；面對波動環境，富蘭克林華美投信將於18日起推出富蘭克林華美優選非投資等級債券基金新產品，建議想降低波動、增加收益的投資人提早預約納入投資組合。

富蘭克林華美優選非投資等級債券基金擬任基金經理人余冠廷認為，預期今年中或之後聯準會降息公布，BB級債殖利率將進一步下降，創造更多的資本利得機會，主要是與其存續期相似的中短期公債殖利率會快速回落，同時隨著市場資金面舒緩、景氣壓力降低，信用利差有望保持穩定。

根據美國銀行統計，截至2024年1月底，全球BB級債券規模近1.16兆美元規模，其中美債規模約0.6兆美元。

余冠廷表示 ，這檔新基金主要訴求投資於雙B（BB級）債券類別上，截至2月底止，BB級名目利率達6.8％左右，實質利率達6.4％，而BB級平均違約率僅0.4％（近20年來平均），相對B級3.2％與CC級以下8.8％違約率偏低，且債券殖利率又勝過投資等級以上債券種類，是現階段市況中值得納入資產配置的產品之一。

目前市況為高利率環境延續、景氣成長仍保有彈性；主要國家勞動市場仍偏緊，通膨因薪資推動不易再迅速降溫，央行難以立即轉向；再者，受惠薪資成長與超額儲蓄支撐，整體消費動能尚未明顯趨緩，短期內經濟出現衰退機會偏低，此環境仍適合BB級(非投資級債券)之溫和表現。

投資人可能想問，若面對重大風險時，這樣的產品會有何表現？ 余冠廷分析，經全球權威信評機構認證，體質較良好的BB級債，將是對抗違約風險的較佳選擇，統計過去20年數據，BB級債年均違約率僅約0.4％，大幅低於B級以下債券的6.0％，此優勢在系統性風險發生期間更為明顯，如2008、09年令人聞之色變的金融海嘯時，BB級債最大違約率僅約3.0％，B級以下債則高達21％，波段修正跌幅較低、收復時間較短，這樣的產品亦適合追求分散風險、且想進一步穩定投組收益者。

儘管當前市場表現亮眼，但若景氣動能後續不如預期，過去因樂觀預期而漲多者必回吐，BB級債過去表現平穩而無大害，且市場利率可能因景氣下滑有所回落，有望進一步推升其整體表現；若景氣如預期出現軟著陸，漲多者因已反應而無以為繼，BB級債券至少還有不錯的利息收入，且有機會小幅落後補漲。