升息近尾聲，市場預估美國將於今年中或年末才啟動降息，整體金融環境仍緊縮一段時間，短期內市場依舊出現波動；面對波動環境，富蘭克林華美投信將於18日起推出富蘭克林華美優選非投資等級債券基金新產品，建議想降低波動、增加收益的投資人提早預約納入投資組合。
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金擬任基金經理人余冠廷認為，預期今年中或之後聯準會降息公布，BB級債殖利率將進一步下降，創造更多的資本利得機會，主要是與其存續期相似的中短期公債殖利率會快速回落，同時隨著市場資金面舒緩、景氣壓力降低，信用利差有望保持穩定。
根據美國銀行統計，截至2024年1月底，全球BB級債券規模近1.16兆美元規模，其中美債規模約0.6兆美元。
余冠廷表示 ，這檔新基金主要訴求投資於雙B（BB級）債券類別上，截至2月底止，BB級名目利率達6.8％左右，實質利率達6.4％，而BB級平均違約率僅0.4％（近20年來平均），相對B級3.2％與CC級以下8.8％違約率偏低，且債券殖利率又勝過投資等級以上債券種類，是現階段市況中值得納入資產配置的產品之一。
目前市況為高利率環境延續、景氣成長仍保有彈性；主要國家勞動市場仍偏緊，通膨因薪資推動不易再迅速降溫，央行難以立即轉向；再者，受惠薪資成長與超額儲蓄支撐，整體消費動能尚未明顯趨緩，短期內經濟出現衰退機會偏低，此環境仍適合BB級(非投資級債券)之溫和表現。
投資人可能想問，若面對重大風險時，這樣的產品會有何表現？ 余冠廷分析，經全球權威信評機構認證，體質較良好的BB級債，將是對抗違約風險的較佳選擇，統計過去20年數據，BB級債年均違約率僅約0.4％，大幅低於B級以下債券的6.0％，此優勢在系統性風險發生期間更為明顯，如2008、09年令人聞之色變的金融海嘯時，BB級債最大違約率僅約3.0％，B級以下債則高達21％，波段修正跌幅較低、收復時間較短，這樣的產品亦適合追求分散風險、且想進一步穩定投組收益者。
儘管當前市場表現亮眼，但若景氣動能後續不如預期，過去因樂觀預期而漲多者必回吐，BB級債過去表現平穩而無大害，且市場利率可能因景氣下滑有所回落，有望進一步推升其整體表現；若景氣如預期出現軟著陸，漲多者因已反應而無以為繼，BB級債券至少還有不錯的利息收入，且有機會小幅落後補漲。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：