百貨業上半年最大促銷檔期-母親節檔期前哨戰，將由廣三SOGO百貨率先開打！「廣三SOGO全館感謝祭」預計3月13日起搶先預購、3月19日正式開跑，今年邀請療癒系新星插畫「蜜可魯」擔任代言人，加上全館滿千送百、銀行滿額禮、知名品牌化妝品下殺4折起等促銷活動，最高回饋可達19％，挑戰整檔業績目標15億元，年增3％。
廣三SOGO百貨新任店長尤榮川表示，今年特別邀請療癒系新星插畫「蜜可魯」擔任全館感謝祭代言人，「蜜可魯」本身帶著搖滾精神前來助陣，打造活力且奔放的購物氛圍。全館感謝祭將推出全館滿千送百及銀行滿額禮等活動，最高回饋19％，其中也針對美妝保養品、名品珠寶、家電等推出強打優惠組合來吸客，如雅詩蘭黛小棕瓶、蘭蔻極光水、SHISEIDO乳霜王、SKII青春露最低下殺4折起！
此外，Smart APP 全新升級更新7大功能，暢快購物即享回饋，首次註冊立即送紅利點數50點，活動期間推薦好友下載廣三SOGO APP ，就有機會抽中紅利點數1萬點（視同現金5,000元）。
「廣三SOGO全館感謝祭」甜蜜搖滾來店禮，結合療癒系新星插畫「蜜可魯」獨家登場！第一周3／19起，持Smart APP＋指定銀行信用卡（台北富邦銀行／星展銀行／台新銀行／彰化銀行），當日單筆滿3,000元，即可獲得「100元商品禮券」，限量2,000份。
另外，3／21起持Smart APP＋廣三SOGO聯名卡，當日單筆滿2,000元，即可獲得「蜜可魯甜蜜花朵靠墊」乙份，限量1,500份；第二周3／28起持Smart APP，當日單筆滿2,000元，即可獲得「蜜可魯手提吸管保溫杯」乙份，限量1,500份；第三周4／4起持Smart APP＋廣三SOGO聯名卡，當日單筆滿2,000元，即可獲得「蜜可魯摺疊收納旅行袋」乙份，限量800份。
3／13至4／17持Smart APP單筆消費滿1,000元，即可獲得「好禮大FUN送」抽獎序號，特別企劃「前進花火節FUN煙火」與澎湖海悅飯店合作，祭出VIP豪華海景套房1名、角窗海景雙床雙人房2名，還有加碼送多項好禮。
廣三SOGO去年舉辦泰國物產展深獲好評，今年再度於12樓特賣場舉辦「泰道地！泰國物產展」，即日起至3／31空運來台的經典泰國零食「小老闆海苔」、「泰國牛奶片」、「泰國維他豆奶」，還有「大象啤酒」、「棉花糖粉紅泰奶」、「泰國限量版Pocky」等伴手禮及「彩虹皂」等老字號民生用品；3／19起於泰國物產展消費不限金額，並於現場拍照打卡標記廣三SOGO百貨泰國展，即可獲得「百力滋-打拋口味小餅乾」乙份，限量200份。
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