磨床大廠福裕2023年第四季本業虧損0.18億元，匯損超過500萬元，福裕2023年第四季每股虧損0.55元，2023年第三季認列出售台中大雅廠房及土地的處分資產利益挹注，EPS為1.44元，創近九年新高。
福裕11日董事會承認2023年財報，2023年第四季合併營收3.02億元，本業虧損0.18億餘元， 認列匯損500萬元以上，本期淨損0.37億元，每股虧損0.55元。福裕表示，福裕2023年第四季出現每股虧損0.55元，主因大陸子公司虧損，出售大雅廠繳納土地增值稅及美國子公司盈餘匯回台灣的所得稅稅額認列所致。
福裕2023年合併營收12.91億元、本業虧損0.38億元、2023年第三季認列出售台中大雅廠房及土地資產獲利2億元挹注，2023年本期淨利1.16億元，EPS為1.44元，改寫近九年新高。
福裕表示，福裕來自大陸及美國市場有回溫的跡象，目前在手訂單回升至3億元以上，訂單能見度看到第二季末。
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