聯邦銀行2023年自結稅後純益44.46億元，年增27.6％，全年獲利為史上次高，全年EPS為1.05元，11日公告日公告董事會決議2023年度盈餘分派案，將分配現金股利0.2元、股票股利0.7元，合計0.9元，優於去年水準。

聯邦銀重訊指出，董事會11日決議配發現金股利0.2元，股東配發現金股利總金額約為7.56億元；配發股票股利0.7元，股東配股總股數264,526,675股，合計每股配發0.9元。聯邦銀上一年度每股配發股利0.72元，今年也是連續第13年配發股利。

同時，聯邦銀也公告2023年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案，全案發行總金額及股數為2,645,266,750元及264,526,675股；其中，員工酬勞轉增資96,927,336元，依2024年3月08日普通股收盤價格14.7元計算，共計發新股6,593,696股，每股面額10元，餘不足一股的酬勞4.8元，以現金發放。

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