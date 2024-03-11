台灣機械工業公會11日公布匯總統計，台灣機械設備2月出口受工具機負成長拖累，再度由正轉負成長，還好前二月機械出口折合新台幣計價，比2023年同期微幅成長。

台灣機械設備2月出口值18.52億美元，年減12.9％；折合新台幣計價580.84億元，年減9.6％，其中工具機出口1.42億元，年減14.9％。前二月台灣機械設備出口值43億美元，年減2.0％；折合新台幣計價1,342.74億元，年增0.6％。

台灣機械設備前三大出口產品，前二月檢量測設備出口值達7.37億美元，出口占比17.1％、年增8.4％，連續二個月超車電子設備而居台灣機械設備出口首位。前二月電子設備出口6.39億美元，占比14.9％、年增3.7％。前二月工具機出口值3.37億美元、出口占比7.8％、年減16.8％。

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