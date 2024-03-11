2024年日本股市持續受到外資青睞，高盛證券最近提出一組與美股「七巨頭」媲美的日本「七武士」（Seven Samurai）概念，有別於美股七巨頭全數集中在科技產業，日本七武士代表日本工業的不同部門和尖端科技產業，凸顯日股在各主要產業皆有卓越表現的企業引領日股本波多頭氣勢，顯示日股衝破4萬點後，日股七武士預告未來將有更大的上漲空間，加上日本通縮改善、政策積極改革，以及今年春鬥加薪幅度估創31年最大，日股續漲力道強勁，建議投資人可分批進場或定期定額介入，掌握日股未來的上漲行情。

「七武士」包括三菱商事株式會社（Mitsubishi）、「股神」巴菲特青睞並擁有的汽車製造商豐田（Toyota）和速霸陸（Subaru），以及四家半導體行業公司，包括大日本Screen（Screen Holdings）、愛德萬測試（Advantest）、迪斯科（Disco Corp）和東京威力科創（Tokyo Electron）。

高盛「七武士」主要是根據股票流動性高，在2024年和過去12個月中，均表現良好，並且自2020年以來，沒有出現虧損，從汽車巨頭、綜合商社到半導體新貴，以這些公司為首，日本企業股價的攀升帶動了日經指數的反彈，甚至接近了1989年的歷史高點。「七武士」之名則是來自黑澤明的同名電影，也是為了與帶動美股上漲的「絕地7騎士」作為對應。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，2024年美股和日股同步創下歷史新高，但相比之下美股漲勢多由科技七雄所推動，也令不少投資人擔心美股僅靠少數科技股撐場面的走勢不夠健康；反觀日股漲勢相對均勻穩固，股市體質仍然健康。

TOPIX指數2024年延續著2023年各個產業齊漲趨勢，此為典型的大多頭行情。此外，日本最大工會同盟日本勞動組合總連合會（Rengo）說，旗下成員要求平均加薪5.85％，為1993年來最多，初步結果預定3／15公布，顯示大幅加薪已是篤定之事，有望為日銀退出負利率政策作法鋪路。

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金經理團隊指出，日本企業獲利強勁，特別是在提高生產效率和成本控制方面的努力，致使日企盈餘及獲利率雙雙攀升到歷史高點，此外，企業持續的結構性改革顯著(加速實施庫藏股、提高股利發放)，推升股東權益報酬率(ROE)、股價淨值比(P／B Ratio)，使得日股仍享有價值重估(Re-Rating)空間，日圓眨值以及日本央行寬鬆貨幣政策的支撐日股牛市，未來日本企業若實現更高的資本效率，其企業獲利估值將可望進一步增長。

在資金方面，自2023年初至2024年3月海內外資金持續流入日股，創2014年以來最快速度，推升日股估值。根據世界銀行的數據，在34年前的上一個高峰時期，日本股市總市值佔全球股市的37％，超過了美國的29％。受惠於日圓貶值，當前日本大型和中小型企業獲利處於創新高紀錄。

此外，日股新潮流-半導體部分，野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金經理團隊進一步指出，由於美國對中國實施的技術封鎖，使得中國加大投資半導體產業的力度，因而需要大量半導體設備，使得日本廠商漁翁得利，日本半導體表現強勢，在全球半導體材料市場中，日本企業的市佔率超過5成，隨著AI掀起的投資熱潮，半導體產業已儼然是全球投資人關注的焦點，在全球各國加速投入半導體製造，對生產設備需求將不斷增長，半導體設備相關企業便成了在此波投資熱潮中率先受惠的族群。

根據九州經濟產業局彙整的工業生產動向顯示，2023年日本九州IC產額年增24.0％至1兆1,533億日圓，連續第三年呈現正增長，年產額更是自16年來首度衝破1兆日圓大關，也激勵日本半導體相關股的表現強勁、並持續引領日股漲勢，日本智庫九州經濟調查協會預估未來十年將持續創造逾20兆日圓的經濟效益，並繼續助攻日本半導體族群重返榮耀，顯示日本半導體產業因為AI新商機出現，加上日本政府大力鼓勵本地半導體產業投資，使得整個日本半導體產業欣欣向榮，獲利倍增且跳脫傳統價值股的評價模式「企業獲利增幅大於股價增幅」，將持續推升日股再創新高。

在貨幣政策方面，建議投資人正面看待終將到來的「日銀貨幣政策正常化」，因為這代表日本正式擺脫長期通縮環境，經濟不再是一潭死水，而經濟環境已改變，則長期以來的超寬鬆政策也不再合適，必須回歸正常化，因此對日本經濟與股市反而是項利多。此外即便日銀退出負利率，但日本利率仍與美國、歐洲的利率水準存在極大差距，因此日圓並無法維持長期升值走勢。

基於上述邏輯，日圓匯價並不存在持續大幅升值動能，只要日圓匯價趨於穩定，對於日本股市短線干擾消失，日股仍會恢復向上走勢不變。團隊認為4月以後日銀貨幣政策可能出現調整，屆時若使日股出現短期震盪或回檔，反而是提供投資人一個良好的長線進場加碼時機，建議投資人視己身風險承受度分批或定期定額布局日股並中長期持有。

建議在投資日股時，不妨優先考慮在地日本專業操作團隊，因為日本「經濟復甦是全面性的」，加上日本市場較為封閉，投資更需要在地化分析，精確的產業篩選，才能精準把握具爆發性、有轉機、新創題材的企業，迎接日股榮景，為投資人帶來更多加乘效果。