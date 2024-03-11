大同公司11日董事會決議通過活化台北市大安區懷生段「芙蓉大樓」案，大同指出，加上本業可期的獲利，在弭平特別盈餘公積虧損後，公司有信心開始發放股利與廣大股東們共享成果。

大同公司自2001年起，就未發放股利，在新經營團隊重新整合集團資源，已逐漸弭平累積虧損，且集中發展趨勢產業有成，已經連續十個季度展現獲利的綜效。2023年的營收年增近47％，超過500億元的成績單更創下近期的新高，今日董事會決議通過2023年財務報告書，全年每股獲利達1.13元。

展望未來，在政策加持下的台電5654億元強韌電網基礎建設專案，大同公司重電事業訂單滿載，累計在手訂單超過200億元，為國家重要建設的一員。公司為求永續發展，積極規劃海外市場，美國的1.2兆美元基建需求，更是大同公司首要目標，絕不會缺席。而東南亞國家的太陽能光電及儲能需求強勁，也在公司的大戰略佈局之中，其中又以印尼新首都建設為首要重點，日前大同公司是印尼主管機關此次唯一邀請參加新首都投資建設說明大會的台灣公司，大同將結合集團資源，並充分發揮其重電及新能源的專業實力，積極參與印尼各項重大建設。