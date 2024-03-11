兆豐金控2023年繳出稅後淨利達 332.38 億元的成績單，較前一年度大幅成長81％，集團各子公司皆有不錯的表現。兆豐金控董事長雷仲達強調只要金控業績亮麗，就要回饋給辛苦打拼的員工，去年11月兆豐金董事會即通過擴大實施「員工持股信託」至集團子公司，今年農曆年前，兆豐金控旗下證券、票券、產險、投信及資產管理等子公司已全數成立持股信託並交付信託資金，兆豐金控集團近9,000名員工齊受惠。

兆豐銀行信託處擔任本次子公司持股信託的受託人，在金控董事會通過後二個月內即輔導各子公司完成持股信託開辦作業，除安排多場子公司信託2.0業務宣導培植集團員工信託觀念外，在開辦期間亦統籌規劃辦理進度，協助各子公司召集持股信託委員會發起人開會，依各子公司不同業別特性提供個別諮詢，透過兆豐銀行行之有年的員工持股信託經驗分享，也讓子公司開辦流程更加順暢。

兆豐信託處處長侯君儀表示，過去銀行提撥獎助金給參加員工持股信託的員工，定期買入兆豐金股票，而員工從每月對帳單上看到多年複利的效果，不少員工也都自願增加每月自行提撥金額，提早來準備自己的退休金。不僅如此，兆豐銀行還鼓勵年滿55歲以上的員工簽訂安養信託或有價證券信託，讓員工能在退休後將員工持股信託繼續得到信託管理，延續保障財產安全外，還能量身訂做退休所需的生活及醫療給付，或進行資產傳承規劃。這項業務創新，也讓兆豐銀行在2023年獲頒金管會信託業推動信託2.0計畫評鑑「信託業務創新獎」首獎，在「增進員工福祉」上有更創新又周全的模式，展現信託業務溫暖的本質。

在ESG浪潮及缺工的環境下，各企業無不積極研議提升員工福利，進而達到留才及增加員工向心力的效果。持股信託制度有別於常見的金錢獎酬方式，由公司提撥獎助金予參加員工持股信託之員工，用以定期買入自家或是集團上市櫃公司股票，僅能於員工退休或離職時才能返還信託財產。基於這樣的特性，加上自提的設計，員工也能自薪資中提撥一部分金錢轉為持股信託之資金，加大員工的退休儲備量能，儘早做好財務規劃，避免退休時面臨退休準備不足的困境。