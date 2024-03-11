大宇資（6111）2月營收為3.63億元，年增249.81億元，累計1～2月營收為8.85億元，年增率為307.89％。

大宇資2月營收較2023年同期大幅成長，主要還是來自於旗下子公司因景氣復甦，有較強勁的營收成長。而本業遊戲則是持平，第二季會陸續推出新遊戲產品。

以旗下子公司來說，成長率最高的是負責台電強韌電網相關業務的合正科技。該公司主力產品為亭置式變壓器及改良套管型桿上變壓器。合正2月營收為1.82億元，年增815.69％，月減48％。除了因為2月份為農曆過年，工作天數較少，1月份因受惠於2023年12月份遞延的訂單，1月營收衝至3.54億元，營收基期較高。

合正科技累計取得台電強韌電網訂單共有45.76億元，到2024年1月為止，共出貨12.33億元，在手訂單仍有33.43億元，未來出貨時程將配合台電公司。

大宇資另一家子公司全達科技為IC通路商，2024年將跨足移動式電動樁業務，隨著電子產業的景氣回溫，全達2月營收0.44億元，年增60.17％，累計1～2月份營收為1.25億元，年增140.09％。

而資安子公司安瑞-KY，2月營收為0.29億元，年增33.13％，累計1~2月營收為0.47億元，年增5.25％。