美國聯準會暗示可能延後美元降息時程，合庫銀推出「113合優利02」美元定存優惠專案，提供低門檻、高利率的美元資金停泊選擇，讓小額資金也能享高利。
合庫銀表示，本檔專案期間3月11日至4月3日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，最高可享一個月年利率5.20％、三個月年利率5.30％優利定存。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。
為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多加利用數位金融服務，合庫銀指出，本次專案數位帳戶最低門檻1,000美元以上即可承作；另於數位平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，即時買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼3分優惠。
本次專案提供一個月及三個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止。
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