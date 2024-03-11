近年來我國銀行業積極海外布局，臺灣與印度雙方近年來在經貿、科技、關鍵供應鏈、文化、教育及傳統醫藥等各領域取得長足進展，古吉拉特邦國際金融科技城(Gujarat International Finance Tec-City, GIFT)是印度古吉拉特邦甘地訥格爾區的中央商務區。它是印度政府推動的第一個運營綠地智慧城市和國際金融服務中心。

有鑑於此，銀行公會於金融監督管理委員會指導下，與印度台北協會於11日下午於台灣金融研訓院舉辦「印度古吉拉特邦金融特區」說明會，以增進我國銀行業對於GIFT City之認識。

說明會除邀請金融監督管理委員會副主任委員蕭翠玲及印度台北協會會長葉達夫與會致詞外，亦特別邀請印度監管機關IFSCA Mr. Rajaraman、Mr.Shah及Mr.Bhattacharya三位專家採視訊方式講述GIFT City之發展現況及投資契機，冀增進臺灣銀行業者對於臺印金融合作機會。

銀行公會理事長雷仲達於開場致詞時說明，印度目前是世界第五大經濟體，人口已經在去年正式超越大陸，成了全球人口第一大國，並擁有超過5億勞動人口，在豐沛的人口紅利下，帶動印度近年來平均超過6％的經濟成長率，發展非常迅速。近年來我國銀行業積極拓展海外布局，考量印度於全球市場地位及長期經濟成長趨勢，目前我國銀行業於印度已設有5處據點，包括中國信託銀行在當地設有2家分行(新德里分行及清奈分行)，台北富邦銀行將於近日設立孟買分行，另臺灣銀行及兆豐國際商業銀行各設有孟買辦事處。

根據統計，新南向18個國家中，2023年資金需求最殷切的前四大國家，是印度、澳洲、菲律賓和馬來西亞，其中2023年臺資銀行對印度市場放款大增新臺幣1,063億元，居18個新南向國家之冠。

蕭翠玲強調，政府支持新南向政策，Gift city是一個智慧城市，以國際金融服務為中心，採外幣提供金融服務，希望臺印雙方可以在金融科技及數位發展方面加強意見交流、互相學習，增進對印度的認識並建立雙方良好的關係。

葉達夫於說明時強調投資印度五大優勢，包括印度目前是全球成長最快的經濟體、投資環境及基礎設施日趨完善、擁有強大金融科技發展、享受人口紅利、臺印關係佳吸引臺商投資等。葉達夫本人亦來自古吉拉特邦，該城市已打造得相當現代化，除企業投資外，也很適合居住的城市。

印度國際金融服務中心管理局（IFSCA)局長Mr. Rajaraman、執行長Mr. Shah及總經理Mr. Bhattacharya等三位講者線上說明銀行業投資GIFT IFSC有哪些發展機會，及當地投資環境。印度過去進行許多改革並簡化各種規定，為企業打造良好經營環境，因此湧入全球資金，包含臺資企業，GIFT city提供外幣自由環境並擁有相當於新加坡、香港等國際金融中心規範，提供金融業友善營運環境。銀行可與GIFT City金融科技業者合作，並可就近參與附近科技業及製造業等的成長，達到互惠互利。

銀行公會指出，「印度古吉拉特邦金融特區」說明會共有38家銀行110位代表參與，線上三位講座針對GIFT City之發展現況及投資契機都做了非常詳盡的說明，現場與會銀行代表踴躍提問，期間交流熱絡，說明會將有助於我國銀行業對於印度GIFT City有更深入的瞭解。