威力彩今（11日）晚開獎。台彩表示，本期（3／11）威力彩頭獎保證2億元。由於今天適逢農曆二月初二，是「龍抬頭」的吉日，也是有財神之稱的土地公生日，不少彩迷都希望今天能求財成功。最新獎號已經出爐，快來看看發大財的是否就是你！
威力彩今晚開出第113000021期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為05、11、14、26、30、33，第二區中獎號碼為03。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
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