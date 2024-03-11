受到歐美市場去化庫存持續調整中，加上農曆春節假期長工作天數減少，自行車三雄巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），2月合併營收分別出現年減2成至4成。不過，外資券商認為，第三季末庫存去化可望告一段落，自行車族群營收復甦將會落在下半年，對自行車族群依然具有信心。

其中，巨大集團2月合併營收41.43億元，年減27.19％；累計前二月合併營收89.38億元，年減22.4％。巨大集團表示，因歐美市場去化庫存持續調整中，加上第一季向是傳統銷售淡季，以及大陸內銷市場因農曆春節假期長及冬季氣候不佳，影響銷售表現，因此，2月代工業務及自有品牌業務都較去年同期衰減。

此外，美利達集團2月合併營收15.83億元，年減41.37％；累計前二月合併營收31.56億元，年減36.67％。美利達表示，台灣廠因配合歐美客戶調整庫存，2月出貨量年減61.3％，台灣廠2月營收也因此年減近6成，首季整體產業仍將面臨庫存去化問題，預期第三季高庫存可望逐漸完成去化，下半年營運表現將優於上半年。

自行車鏈條全球最大製造商-桂盟2月合併營收2.50億元，年減41.27％；累計前二月合併營收7.13億元，年減12.32％。

外資券商表示，自行車產業庫存調整預期第三季末前告一段落，今年營收復甦將主要落在下半年，同時，自行車騎乘風潮在疫後益加明顯，看好2025年成長動能將優於今年，對自行車族群前景具信心，同步調升巨大與美利達財務預期，推測合理股價分別提升至240元與245元。

巨大、美利達11日股價分別上漲了2元、漲幅近1％，股價收在217.50元，218元。