上海商銀自2024年起每月在公開資訊觀測站公告自結損益，最新出爐的2月獲利上，2月稅前盈餘21.5億元、稅後純益14.36億元，累計前二月的稅前盈餘43.7億元、稅後純益27.92億元，稅後每股純益(EPS)為0.58元。

上海商銀副總經理、發言人呂紹宇指出，由於1月有認列一筆倫敦當地的訴訟賠償損失，之後調整認列在去年，於2月沖回，金額約1億多元。整體來看，呂紹宇指出，上海銀前二月較去年同期獲利成長或衰退幅度，因去年未公告，無法說明，但前二月的業務動能主要在手續費收入，今年也會持續強化各方面的獲利動能。

在2024年的規劃中，上海銀的企金新台幣、外幣平均放款希望較2023年成長5％～7％。當中將配合政府政策推行綠色授信及信保基金業務、提升外匯業務量能。另外，將善用海外分行平台，並加強主辦聯貸業務，增加手續費收入比重。

個人金融上，上海銀長期以自住型客戶為主力客群，提供無自有住宅家庭相關房貸，以符合自住型屬性客戶的需求，2024年也是持續鎖定自住型客戶。