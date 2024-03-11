財政部國產署11日表示，已擇定第二批非公用國有地上權標的，預計21日審議通過後，4月1日公告、5月20日開標，其中包括四筆住宅區土地、三筆商業區和兩筆工業區，有四個標的是首度招標。
中區第二批的三宗都是住宅區土地，梧棲1,439坪南投355坪是首度列標，另有北囤516坪；南區則有兩宗工業區（旗津乙工2,698坪、岡山甲工1,850坪）和兩宗商業區（台南東區1,897坪、馬公1,876坪）。
至北區第二批僅有兩宗，含中正區311坪商業用地和新北土城181坪住宅用地。
財政部國產署11日表示，已擇定第二批非公用國有地上權標的，預計21日審議通過後，4月1日公告、5月20日開標，其中包括四筆住宅區土地、三筆商業區和兩筆工業區，有四個標的是首度招標。
中區第二批的三宗都是住宅區土地，梧棲1,439坪南投355坪是首度列標，另有北囤516坪；南區則有兩宗工業區（旗津乙工2,698坪、岡山甲工1,850坪）和兩宗商業區（台南東區1,897坪、馬公1,876坪）。
至北區第二批僅有兩宗，含中正區311坪商業用地和新北土城181坪住宅用地。
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