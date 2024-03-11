國人搶購高股息ETF，元大臺灣價值高息ETF（00940）11日開放募集，存股族大量湧入申購00940，為國內線上開戶第一大的國泰證券瞬間系統延遲，所幸隨即排除，申購順暢，統計到11日下午3點，超過5.3萬筆申購00940，合計總申購金額巳超過50億元，金額持續增加中。
00940預計4月1日掛牌，主打高股息、月月配，每股發行價格10元，募集到3月15日下午4點為止。
國人搶購高股息ETF，元大臺灣價值高息ETF（00940）11日開放募集，存股族大量湧入申購00940，為國內線上開戶第一大的國泰證券瞬間系統延遲，所幸隨即排除，申購順暢，統計到11日下午3點，超過5.3萬筆申購00940，合計總申購金額巳超過50億元，金額持續增加中。
00940預計4月1日掛牌，主打高股息、月月配，每股發行價格10元，募集到3月15日下午4點為止。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：