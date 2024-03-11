國人搶購高股息ETF，元大臺灣價值高息ETF（00940）11日開放募集，存股族大量湧入申購00940，為國內線上開戶第一大的國泰證券瞬間系統延遲，所幸隨即排除，申購順暢，統計到11日下午3點，超過5.3萬筆申購00940，合計總申購金額巳超過50億元，金額持續增加中。

00940預計4月1日掛牌，主打高股息、月月配，每股發行價格10元，募集到3月15日下午4點為止。

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