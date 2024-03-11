財政部修正國有非公用土地設定地上權作業要點，放寬主辦機關或執行機關配合國家政策指定產業公開招標，首批「特定產業」鎖定長照，北、中、南共已選定四地、合計近7,000坪，預估上半年招標。
至於本次「特定產業」相關修法，國產署表示，目前是鎖定長照，上半年即會有首案推出，選址包括新北林口570坪、花蓮玉里5,500餘坪、台中清水300多坪和高雄左營700餘坪，是首度地上權專用於長照產業。
財政部官員透露，特定產業地上權是全新模式，除了配合政策，限定相關土地地上權出租後的用途，包括存續期間等也不再限於目前的70年，權利金底價則由現行土地市價的3成至7成下修為2成至7成。
官員說明，在決定得標者的部分，特定產業地上權還是會設有權利金底價，但並非採最高價得標，而是最有利標，即業者在符合權利金底價的前提下，審議委員是依標案內容和其他條件決定最終得標者。
特定產業地上權除配合國家政策，也指定所謂特定產業必須屬於社會、文化、教育、慈善、救濟團體等公共福利或慈善救濟等非營利事業使用。
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