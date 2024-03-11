友達（2409）11日董事會通過以資本公積發放0.9元現金，再加計過去兩年發放3.8元現金股利，合計三年共計發出每股4.7元的現金，原訂三年發放6.5元現金股利的計畫確定跳票。
友達2021年大賺613.3億元、每股純益達6.44元，公司於2022年宣布三年股東報酬計畫，計畫把股息分三年發放，把每年股利金額平準化。2022年友達先發放現金股利1元，再加上減資2成、返還股東2元，合計發了3元股利。不過2022年友達大虧211億元，每股淨損2.39元，友達股利政策也轉趨保守。考量公司虧損，再加上後面因應轉型的資金需求，友達2023年以資本公積發放現金股利0.8元，這也是公司首度在公司虧損之下還發放股利。
友達11日董事會通過股利政策，由於2023年仍大虧182億元、每股淨損約2.37元，今年仍以資本公積發放現金股利0.9元。再加上過去兩年合計發出3.8元，累計三年發放現金股利約4.7元，三年股東報酬計畫確定跳票。
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