去年第四季遭新台幣兌美元匯率升破31元，沖床大廠協易機械去年本業獲利遭上千萬元匯損而侵蝕，每股虧損0.23元，去年EPS仍有1.34元，創近11年新高，11日董事會承認去年財報及通過每股配現金股利1.16479823元，股息配發率86.93％。

協易機近年推出強調節能省電的伺服沖床，除搶攻歐洲汽車廠設備市場外，也打入歐洲、美國及日本高階家電品牌的一階或二階零件供應商的設備供應鏈體系，去年接單回升。

協易機11日董事會承認去年財報，去年第四季合併營收9.05億元、營業利益1,049.9萬元，本期淨損0.36億餘元，單季每股虧損0.23元。

協易機去年合併營收34.98億元，營業利益1.52億元、本期淨利2.13億元、EPS為1.34元，創近11年新高。董事會也決議每股配發現金股利1.16479823元，股息配發率86.93％。