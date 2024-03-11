上櫃營建股新潤興業（6186）2023全年合併財報今（11）日出爐，全年營收36.57億元比2022年激增46.8％，營業利益年增35.17％至5.51億元，稅後純益達4.46億元，年增率達36.2％，每股稅後純益（EPS）達2.97元、優於前一年的2.24元；董事會並決議於6月27日召開股東會。

新潤興業今天公布去年合併財報，營收獲利雙雙攀升，業績成長的關鍵，主要是每年穩健布局銷售個案開發與推案，去年依完工交屋認列的建案有，桃園蘆竹區「新潤捷韻A10Ⅰ」、「新潤捷韻A10Ⅱ」、中壢區「新潤君頤」與大園區「明日莊園」，加上新北市土城「新潤心城」部分交屋貢獻所致，並且繳出連續五年獲利正成長。

新潤興業憑藉合建、危老、都更等專業的土地開發、精準的選地哲學與產品規劃定位等營運策略，維持銷售幾乎零換約率模式，並以不囤地為原則，建照核發後即開始準備銷售，公司掌握銷售與發包期間相近優勢，進而精準掌握營建成本控管，維持建案利潤。

新潤興業表示，今年台灣經濟景氣穩健，雖房市政策不斷，但房市買氣需求正向，且隨著人口紅利消失，家庭結構改變，房市小宅化趨勢不變，而2～3房的規格則受消費市場喜愛，新潤興業支持剛性自住買盤，為消費者客製化彈性的付款方案，提供自住首購族群更優選的購屋資金規劃，2024年新潤興業預定完工的建案有，新北市泰山區「新潤A5」、新北市淡水區「新潤心苑」、桃園市蘆竹區「新潤麗蒔」、新北市新莊區「新知商辦大樓」與台北市南港區「擎天森林」等五大建案，合計分回總銷金額達130.8億元，預期建案交屋認列營建收入，營運表現可期。

新潤興業表示，預計2024年公開銷售的建案有，台北北投「士科大院」，分回總銷金額為77億元，後續規劃有中壢洽溪段合建案、中和大華段與板橋江子翠案都市更新案。

至於中長期包含2025年預定完工交屋建案為，新北土城「新潤青樺」與林口「新潤Double」2大案。

2026～2027年預定完工交屋建案為新北新莊「森中央」、板橋「新潤RIVER ONE」與台北北投「士科大院」，目前累計2025至2027年預定完工總銷金額達210億元。

新潤興業表示，未來幾年在手完工交屋儲備量能充足，中長期營收動能來源無虞，雖近年工料雙漲，土地成本居高不下，惟謹慎佈局購地推案，以期創造一年比一年更亮眼的成績單。