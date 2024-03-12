根據巴勒斯坦報道，哈馬斯軍事指揮官馬爾瓦伊薩(Marwan Issa)可能死於以色列在加薩走廊的空襲，他是哈瑪斯的第3號人物，僅次卡薩姆旅(al-Qassam)的領袖穆罕默德•戴夫(Mohammed Deif)與辛瓦爾(Yahya Sinwar)。

一位匿名的以色列安全官員接受媒體採訪，他證實，以色列國防軍在周末的空襲，就是針對哈馬斯高級官員的藏身地。根據以色列和巴勒斯坦報道，以色列國防軍與辛貝特(Shinbet，以色列國內安全機構)在周末聯合發起空襲行動，目的是打擊加薩中部地區，努塞拉特難民營(Nuseirat refugee camp)地底下的哈瑪斯藏身點

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據報道，5名巴勒斯坦人在空襲中喪生，但以色列不確定伊薩是否在其中，所以並不急著對外公布消息。

伊薩被認為是哈瑪斯組織中，最殘忍、最危險的恐怖分子之一。他是加薩走廊布賴吉(Al-Burayj)人，年輕時就加入哈瑪斯，曾因發起恐怖活動，被以色列逮捕，在監獄裡服刑五年。此外，他也曾被巴勒斯坦臨時政府拘留，但在2000年的第二次起義(Second Intifada)開始時被釋放。