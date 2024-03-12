根據巴勒斯坦報道，哈馬斯軍事指揮官馬爾瓦伊薩(Marwan Issa)可能死於以色列在加薩走廊的空襲，他是哈瑪斯的第3號人物，僅次卡薩姆旅(al-Qassam)的領袖穆罕默德•戴夫(Mohammed Deif)與辛瓦爾(Yahya Sinwar)。

一位匿名的以色列安全官員接受媒體採訪，他證實，以色列國防軍在周末的空襲，就是針對哈馬斯高級官員的藏身地。根據以色列和巴勒斯坦報道，以色列國防軍與辛貝特(Shinbet，以色列國內安全機構)在周末聯合發起空襲行動，目的是打擊加薩中部地區，努塞拉特難民營(Nuseirat refugee camp)地底下的哈瑪斯藏身點

據報道，5名巴勒斯坦人在空襲中喪生，但以色列不確定伊薩是否在其中，所以並不急著對外公布消息。

伊薩被認為是哈瑪斯組織中，最殘忍、最危險的恐怖分子之一。他是加薩走廊布賴吉(Al-Burayj)人，年輕時就加入哈瑪斯，曾因發起恐怖活動，被以色列逮捕，在監獄裡服刑五年。此外，他也曾被巴勒斯坦臨時政府拘留，但在2000年的第二次起義(Second Intifada)開始時被釋放。

文章來源：Was Hamas' no. 3 commander killed in IDF strike?

通訊設備連環爆 黎巴嫩控以色列恐攻
黎以局勢升級 右翼政黨領袖放棄尼坦雅胡邀約出任防長
近一年最密集空襲！以色列轟炸黎巴嫩南部 美英籲克制
再傳對講機爆炸 黎巴嫩至少25死
#哈瑪斯 #空襲 #以色列 #巴勒斯坦 #3號人物
透過Google新聞追蹤旺得富