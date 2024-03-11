全家國際餐飲（7708）受惠疫後快速反應餐飲市場需求，並調整各品牌展店節奏，同時洞察台灣家戶人口下滑，瞄準搶攻「個人型日常食」商機，66家店單店營收較去年成長2～3成，集團2023年營收21.75億，年增25％，稅後純益為0.99億元、年增66％，每股盈餘4.31元，董事會通過擬配發現金股利2.5元。

展望2024年，「全家餐飲」首個自創品牌IKIGAI在經過一年的商模測試和營運整備後將加速展店，今年3月底將進駐餐飲一級戰區台北信義區，第三季餐飲旺季前，更預計開出四家店，挹注集團營收。

進入後疫情時代，餐飲消費行為回歸內用，大戶屋聚焦用餐體驗和對應健康趨勢，持續使用好食材開發美味餐點，兩大策略驅動營收成長3成。同時，觀察疫後社交距離改變及人口趨勢變化，掌握個食商機興起，「全家餐飲」首個自創燒肉品牌IKIGAI，主打一人也能吃燒肉的個人化體驗，打破過往燒肉以聚餐為主的形式，翻轉燒肉生活化，成為平日三餐選項之一的商業模式奏效，平均月營收年成長2成，更是該店所在商場長居店鋪坪效冠亞軍餐飲櫃位品牌。

bb.q CHICKEN今年1月，首次與百萬Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」推出聯名商品「肯瓊醬炸雞」，成功創造話題，帶動銷售業績，今年預計每季再共同開發出新的炸雞口味，可望掀起韓式炸雞風潮。

大戶屋穩健經營，今年將以「新區域展店」和「新商品開發」兩大主軸邁進，展店部分，在七都經營有成後，今年再持續搶進各大商場，疫後台灣和日本交流恢復，日本大戶屋研發力挹注新品開發加速，整體營運樂觀可期。

此外，亦積極布局「餐廳超市化」策略，將熱銷餐點商品化，搶攻餐廳到餐桌商機，1月展開與「全家」跨通路合作推出七款冷凍商品，今年更預計擴大推出季節和節慶相關的商品達30～50品項，未來更期望朝向多元銷售通路發展。