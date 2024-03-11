統一超商（2912）11日公布2月合併營收達259.16億元，較去年同期增加12.04％，創同期新高，累計前二月合併營收達538.09億元，較去年同期成長8.17％。
截至目前，台灣7-ELEVEN展店突破6,900家，藉由線上線下策略結合鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、國際精品專櫃等明星商品開發力，滿足春節假期、開工開學、元宵節、情人節等生活需求。轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一速達（黑貓宅急便）等均表現亮眼，有效挹注整體營收成長。
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