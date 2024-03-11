為迎接超高齡社會來臨，台糖興建首座的「台南崇賢銀髮住宅」規劃交由專業團隊經營，為減輕業者初期投資，台糖今天（11日）宣布，將年租金調降為2,500萬元，同時祭出前兩年享租金折扣優惠，第一年打8折、第二年打9折，期攜手有遠見及企業社會責任的專業團隊，共創銀髮友善的社會。
因應2025年台灣即將邁入超高齡社會，台糖選定鄰近台南市東區巴克禮公園的基地，興建首座銀髮住宅。目前該住宅已興建完成，共有103間房間，房型含括套房、1房及2房等多元房型，並附設合院中庭、多功能活動空間、體適能室、茶水交誼廳、保健中心及長青教室等多功能共享空間，以增進居住者的活動及社交場域。
此外，該住宅鄰近台南崇德商圈、文化中心及台南火車站等民生重要設施，且步行3至5分鐘即可抵達市立醫院，生活機能完善，符合中高齡者居住需求。
為提高高品質的居住環境，台糖鼓勵專業經營團隊勇於投入，今天並宣布祭出調降年租金至2,500萬元，且第一年打8折、第2年打9折的折扣優惠，以協助業者減輕初期建置成本。相關招標文件已公告上網，歡迎有意願經營的廠商於28日上午9時前提交營運計畫及應備文件至指定信箱，後續將由台糖辦理資格審查及評選作業。
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