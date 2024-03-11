大陸國家金融監督管理總局長李雲澤11日在大陸14屆全國人大二次會議第三場「部長通道」集中採訪活動上表示，正在研究降低乘用車貸款首付（頭期款）比例，同時進一步優化新能源車險的定價機制，助力汽車走進千家萬戶。
李雲澤表示，深知金融服務實體經濟還有很多短板和弱項，當前關鍵是要推動資金、資本、資產循環，暢通資金流轉過程中的堵點和卡點。下一步金融監管總局將按照政府工作報告的部署，持續深化金融供給側改革，做好五篇大文章，為經濟高質量發展提供更有力的金融支援。
首先要服務新質生產力，是金融支援高品質發展的關鍵著力點。將全力支援科技創新，今年1月份我們已經專門印發文件，為科技創新企業提供全生命週期的金融服務。同時正在積極研究以金融資產投資公司為平台，進一步擴大股權投資試點範圍，進一步加大對科創企業的支援力度。
還將全力支援綠色發展，進一步豐富綠色信貸、綠色保險、綠色租賃、綠色信託等多元化的產品服務體系，助力綠色低碳轉型。全力支持未來產業和新興產業，同時也要積極助推傳統產業數位化、智能化轉型，塑造發展的新動能新優勢。
李雲澤說，第二是服務有效需求。消費方面，將指導金融機構積極促進新型消費，擴大傳統消費，支持消費品以舊換新。近期金融監管總局正在研究降低乘用車貸款首付比力，同時進一步優化新能源車險的定價機制，助力汽車走進千家萬戶。
在投資方面，會進一步加大對重點工程重大專案的資金供給，同時進一步推動落實城市房地產融資協調機制，積極支援保障房等三大工程建設。在外貿方面，將積極支援新能源、汽車等新三樣出口以及海外倉佈局，為企業提供更有針對性的綜合金融服務，同時逐步擴大出口信用保險的覆蓋面。
李雲澤說，最後要服務民生保障。普惠金融方面，正在部署普惠金融的專項行動，推動小微貸款增量擴面下沉，同時一視同仁，加大對民營企業的支援力度。在養老健康方面，會儘快補齊短板，進一步豐富養老金融產品供給，加快發展長期護理險等健康保險。同時針對快遞小哥以及網約車、司機這些靈活就業群體，鼓勵保險機構打造專屬的保險產品。
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