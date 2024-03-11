南山人壽11日公布自結獲利。南山人壽指出，2月保險本業表現穩健，受惠於經常性收益穩定挹注，及掌握台美股市上漲實現資本利得，同時新台幣兌美元續貶有助緩和避險成本壓力，使南山人壽2月份合併損益約8.3億元，累計今年前二月自結獲利為63.8億元。
南山人壽指出，2月南山人壽合併新契約保費為60億元，以銷售傳統型躉繳商品為主，其中利變壽商品業績表現亮眼，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。
南山人壽指出，2月雖逢農曆春節假期工作天數減少，南山人壽商品業績仍穩健成長，2月合併總保費收入為207億，前2月合併總保費為515億元。
南山人壽指出，南山人壽持續深化「分眾分群」的商品策略，開發符合不同族群、不同生命週期及不同保險需求的保險商品，滿足客戶的健康與保障需求；同時，發展多元化商品，搭配投資型商品銷售，提供保戶更多元齊全的商品選擇。
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