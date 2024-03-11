「普惠信託」標語創意大賽得獎者出爐！由公益信託陳春山法制研究基金與ESG世界公民數位治理基金會主辦，信託公會指導的「普惠信託」標語創意大賽11日在信託公會舉辦頒獎典禮，本次「普惠信託」標語創意大賽，從近百件參賽作品中經過二輪評選後，選出11句優選創意標語，典禮除得獎者及參賽者到場外，金融業者代表也到場鼓勵得獎者及參賽者。

此次金句包括：「普及金融，惠澤天下，信任為本，託付未來」、「信託管理平等包容，永續照顧多元需求」、「防老不如young老，活出屬於高齡者的自由年代」等。

ESG世界公民數位治理基金會董事長陳春山表示，此次活動感謝信託公會支持及參賽者踴躍投稿，基金會未來計畫透過舉辦各種活動持續推廣普惠信託，希望有朝一日讓信託像健保卡一樣照顧每一個人，達到「普惠信託」的目標。

臺灣銀行董事長呂桔誠表示，過去信託是財富管理工具滿足金字塔頂端客戶，信託的範疇可深可廣，面對高齡少子化社會，我們現在要讓信託普及，深入尋常百姓家庭，透過信託制度照顧弱勢家庭，普惠社會大眾，銀行高層的支持很重要。本次活動透過大家的智慧和創意，藉由簡明易懂的一句話共同來推廣信託，實現金融平權，創造更美好的社會。

中華民國退休基金協會理事長巫慧燕表示，信託鏈結了個人對自己未來不同人生階段的需求與服務，特別是針對安養、退休金安排、醫療、樂齡和心靈層面事先準備及提供支持，也可延伸到他益，運用於對家人、企業和公益慈善等大愛和支持。普惠信託是以照顧每一個人為目標，體現了同理心、包容性和遠見的原則。

信託公會秘書長呂蕙容表示，信託是最友善的工具，為了讓社會大眾認識信託並善用信託，近年來信託公會積極宣導推廣，引導信託業創新信託商品與服務，發展為客戶量身訂做的服務，以滿足客戶的需求，並透過校園扎根、產學合作，與學校、社福團體、醫療、長照及生活各面向產業跨業結盟，建構完整的生態鏈，推動全方位信託服務。信託2.0推動到現在已進入第四年，目前信託商品的型態與提供的服務已大致能滿足民眾的需求，未來要強化的重點是要加強信託的便利性及普及化，而要提升信託的量能，數位化的提升與精進是很重要的關鍵。

呂蕙容指出，信託公會為了讓民眾財產信託帳戶使用更便利，例如在醫院、長照機構及醫療用品店能直接使用信託帳戶扣款，不需先行墊付款項後再向信託業請款，已經與財團法人聯合信用卡處理中心合作建置信託資訊傳輸介接平台，平台的架設對信託的普及與便利性會有很大的幫助，期待全體信託業都能積極共同發展。

呂蕙容表示，信託可以保護老年人及身障者的財產安全、協助都市更新與危老重建、厚實退休養老資金，也能打造幸福企業協助家族企業永續發展、資產世代傳承。從「普惠信託」標語創意大賽的參賽者創意發想作品中，看到民眾對信託的感受與認識。信託公會將引導信託業持續推廣讓信託更普及，帶給社會安定的力量。