台灣大（3045）公布2月自結合併營收152.5億元，較2023年同期成長11％，EBITDA為33.3億元，營業利益13.6億元，稅後純益8.8億元，每股稅後純益（EPS）為0.29元。累計前二個月合併營收322.1億元，EBITDA為70.1億元，營業利益30.2億元，稅後純益為19.4億元，EPS為0.64元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，2月份除了併入台灣之星用戶的營收貢獻外，台灣大既有智慧型手機月租用戶ARPU年增7％，加上漫遊相關營收月增15％達2019年底疫情前單月水準，使行動服務營收年成長幅度達27％，接近53億元。累計前兩個月，在行動業務、電子商務、家用寬頻三大引擎同步推升，以及整併效益逐漸發酵下，合併EBITDA與合併營業利益較2023年同期分別成長22％與8％。

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