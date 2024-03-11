總統蔡英文今天（11日）接見華府學者代表團時表示，美國是台灣重要的安全及經濟夥伴，希望未來能順利解決雙重課稅問題，並持續強化在電信安全等領域的合作。葛來儀則說，相信在520蔡交接予台灣下一任總統後，台美關係定能持續堅若磐石。

華府學者代表團今天赴總統府拜會蔡英文，成員包括德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、歐亞集團中國事務執行理事華自強（John Rick Waters）、美國企業研究院資深研究員庫柏（Zack Cooper）及戰略暨國際研究中心費和中國研究講座主任白明等人，國安會祕書長顧立雄也在座。

蔡英文致詞指出，下個月10日《台灣關係法》立法即將滿45年，《台灣關係法》立法以來，歷經許多國際情勢的變動，如今已經成為維護台海和平穩定的重要基石。

她感謝訪團成員長期關注台海情勢，也發表各項研究報告，讓國際社會更加理解台灣在區域中所扮演的關鍵角色。上個月白明即與美國智庫學者聯名發表專文，強調華府必須建立具說服力的論述，說明台灣為何重要。她說，台灣身為國際社會負責任的一員，始終致力維護區域的和平穩定，也期待跟全球0民主陣營擴大合作，共同守護民主自由的價值。

她強調，美國是台灣重要的安全及經貿夥伴，去年，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署。希望台灣和美國未來順利解決雙重課稅問題，並且持續強化數位經濟、新興科技以及電信安全等領域的合作。她並請訪團學者持續發揮影響力，協助台灣和美國在各領域深化夥伴關係，一起為區域的繁榮發展做出更多貢獻。

葛來儀致詞時表示，過去八年世界充滿動盪，包含北京在政策上劇烈的轉變，尤其是針對臺灣的政策，以及美國政策也有不可預測的時候和COVID-19疫情帶來的挑戰。

她肯定過去八年來，蔡英文總統以穩健的領導力，維護台海和平穩定及台灣的民主，與台灣人民所珍視的自由。蔡總統也是美國與世界其他國家卓越的合作夥伴，在蔡英文奠定堅實基礎之下，相信在520蔡交接予台灣下一任總統後，台美關係定能持續堅若磐石。