台鋼集團旗下沛波鋼鐵（6248）11日公告2月自結營收為4.92億元，較2023年同期減少39.7％；累計2024年前二月自結營收為12.59億元，年增6.15％。沛波鋼鐵總經理楊韻蒔表示，2月營收因鋼品銷售業績減少及適逢農曆春節連續假期，工作天數減少，而影響鋼筋出貨量，年減39.70％，不過累計前2月營收仍創歷史同期新高紀錄。
楊韻蒔表示，國內建築用鋼筋市場持續受惠於商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、公辦都更案等建築需求穩定，因此樂觀看待2024年的營運表現。
台鋼集團旗下沛波鋼鐵（6248）11日公告2月自結營收為4.92億元，較2023年同期減少39.7％；累計2024年前二月自結營收為12.59億元，年增6.15％。沛波鋼鐵總經理楊韻蒔表示，2月營收因鋼品銷售業績減少及適逢農曆春節連續假期，工作天數減少，而影響鋼筋出貨量，年減39.70％，不過累計前2月營收仍創歷史同期新高紀錄。
楊韻蒔表示，國內建築用鋼筋市場持續受惠於商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、公辦都更案等建築需求穩定，因此樂觀看待2024年的營運表現。
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