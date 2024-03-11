國產署11日標售地上權土地，位於高雄楠梓右昌森林公園第一排的658.16坪「住三」土地，由銳揚建築團隊旗下的鑲揚國際，以每坪17.22萬元、總價1.13億元左右標得，溢價約6.20％，未來將推出透天住宅。
銳揚建築團隊董事長侯嘉璋11日表示，此次競標，由銳揚建築團隊旗下的鑲揚國際出手，以每坪17.22萬元、總價1.13億元左右，標得楠梓德昌段137地號「住三」的地上權土地，比每坪底價16.21萬元，溢價約6.20％。
侯嘉璋指出，由於地價大幅攀高之後，楠梓區的透天建案近來變得更少了，因此，這塊位於右昌森林公園第一排的658.16坪的建地，未來將推出透天住宅，不過，產品規格和銷售時點，都還未定，尚在規劃中。
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