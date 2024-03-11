春節當月資金需求旺盛，國內準備貨幣金額創高。中央銀行11日公布，2月日平均準備貨幣金額衝上6兆5,150億元，已連二個月寫史上新高紀錄，且較上月暴增2,410億元，為2023年2月以來最大增額。

央行官員表示，2月農曆春節年關前通貨發行續創新高，加上年關前廠商結帳需求，都使市場短期環境趨緊，反映季節性因素之下，推高2月準備貨幣金額再創新高。

根據央行統計，2023年1月同樣反映農曆春節資金需求倍增，當月準備貨幣金額大增2,453億元，且是準備貨幣金額首度衝破6兆元，2024年春節落在2月，單月增額也衝上2,410億元，也助攻準備貨幣金額首度衝破6.5兆元的史上新紀元。

銀行資金調度主管指出，2月農曆春節，市場資金需求本來就相對緊俏，且一路到元宵節前資金需求通常較高，觀察2月銀行隔拆利率攀高，加上3月以來大致也都在0.69％之上，反映市場資金趨緊環境在農曆年後也為趨緩，3月準備貨幣金額可望維持不墜。

央行統計，2月日平均準備貨幣金額月增2,410億元，反映春節因素，流通在央行外通貨（通貨發行額扣除央行庫存現金）增加1,996億元，金融機構存放央行準備金也增加414億元。另，1月日平均準備貨幣年增率7.28％，較上月2.15％上升5.13個百分點，主要是2月適逢農曆春節所致。

央行官員分析，2月雖有公債與國庫券發行、國庫向銀行借款及稅款繳庫等緊縮因素；惟受公債還本付息、國庫還款、發放各項補助款與統籌分配款、央行定存單淨發行減少等寬鬆因素影響，使日平均準備貨幣金額較上月增加。