遠傳（4904）11日公布2024年2月份自結營利概況；受惠於5G滲透率穩定提升、農曆春節漫遊業務升溫、合併亞太電信綜效，以及包含企業智慧資通訊服務、遠傳守護網、遠傳friDay影音、行動金融服務等新經濟營收成長亮眼，挹注2月份月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）相較1月份攀升，帶動行動服務營收年成長率擴大至19.1％，締造自2021年3月以來連續36個月正成長的佳績。
2月份合併總營收與EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）分別為84.91億元與29.38億元，年成長率達18.6％與12.2％，維持雙位數成長的亮眼佳績。受合併之折舊與攤銷費用增加，與2023年同期業外一次性利益墊高基期影響，2月份稅後純益下滑1.0％，達到9.71億元，每股盈餘（EPS）為0.27元。
累計至今年2月，遠傳合併總營收、合併EBITDA及稅後淨利之年成長率分別為16.4％、13.1％及7.3％，達到174.29億元、59.23億元與19.48億元；累計EPS為0.54元。
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