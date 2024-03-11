中華電（2412）11日公布2月自結合併營收186.7億元，年成長4.1％；營業淨利為40.8億元，年增4.4％，稅前盈餘41.2億元，年增2.7％；歸屬於母公司業主淨利為32.4億元，年增3.0％，EBITDA為74.0億元，年增2.6％，EPS達0.42元。
中華電信表示，2月份業務及財務表現雙雙攀升，三大事業群皆繳出營收正成長的佳績，整體合併營收、營業淨利、EBITDA及EPS則創近七年2月單月新高。
2月份整體行動業務延續成長動能，連續35個月增加，行動服務營收年成長5.1％，主因行動服務品質優異，帶動5G用戶數與整體090門號數提升，行動數據營收亦受惠國際漫遊需求而增加，加上春節期間影視內容大受歡迎，有效挹注整體營收。行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）年增3.2％，連續35個月成長；行動月租型離網率維持0.36％，持續保持電信業最低。
固網寬頻營收因升速促銷方案廣受歡迎而持續向上，寬頻接取營收年增4.3％，數據網路營收年增2.9％，其中Wi-Fi營收年增率43％，維持強勁表現。
新興業務表現亮眼，智慧聯網營收年成長27.8％，主因太陽光電專案入帳；資安業務營收年成長亦達雙位數；ICT整合專標案因大型專案入帳，營收年成長13.1％，帶動整體ICT營收年成長。銷貨收入則年成長1.7％。
中華電信表示，截至2月，合併營收達366.0億元、達成率99.8％～100.3％；營業淨利為80.9億元、達成率106.2％～107.3％；稅前盈餘為81.4億元、達成率107.0％～108.1％；歸屬母公司業主淨利為64.1億元、達成率106.4％～108.0％；每股盈餘達0.83元、達成率106.4％～108.0％。
2月底行動通信總客戶數達1,323.7萬戶，其中，090月租型客戶數年增1.5％，已連續38個月成長；光世代寬頻用戶數為381.3萬戶，其中，高速用戶因「速在必行」方案吸引，300Mbps以上客戶達133.4萬戶；MOD客戶數則達205.6萬戶。
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