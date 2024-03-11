信義房屋（9940）11日召開線上法說會，信義指出，預期美國聯準會將不再升息，且市場普遍認為可能在下半年開始降息，國內利率可能將維持2％一段時間，房市交易量得以逐步增加，而建設事業方面，包括板橋「嘉品」預計2025年中交屋、新莊「嘉學」2028年完工交屋，將挹注業績成長。
信義房屋推出的板橋「嘉和」於2022年底、去年初認列，總銷28億元「板橋嘉品」已完銷，預計2025年中完工交屋；總銷29億元「新莊嘉學」已銷售75％，預計2028年底交屋。
大陸無錫推出的百億案無「山水嘉庭」目前銷售69％，已認列63.75億元，尚有190戶餘屋。信義表示，「山水嘉庭」銷售狀況不符合預期，雖整體景氣不理想，市場信心處於觀望，但大陸政府對房市管制已逐漸鬆綁，市場在谷底往上階段，該案具成屋優勢，預計下半年銷售狀況會好轉，力拚2025年底前完銷。
信義表示，去年房市交易量雖然減少3.5％，不過在數位工具線上線下整合帶動下，房仲事業的勞務收入為115.4億元，年增4.38％，加上建設事業「嘉和」完工交屋挹注，全年合併營收142.05億元、年增3.51％，每股純益為2.39元。
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