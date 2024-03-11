中興電因台電強韌電網計畫而受惠，加上統包工程，在手訂單約400億元，去年第四季EPS達1.62元，囿於捲入雲豹裝甲車弊案而遭台中高等法院判決沒入近21億元，扣除已認列損失8千多萬元部分，去年獲利減少約20億元，致使去年EPS為3.25元，雖不及前年5.21元，仍改寫歷年第四高。
中興電11日董事會承認去年財報，去年第四季合併營收攀升至58.47億元，改寫單季新高，營業利益9.78億元、稅前盈餘9.73億元、本期淨利7.89億元、稅後淨利歸屬母公司7.91億元、EPS為1.62元，幾乎與前三季EPS為1.63元相當。
中興電去年合併營收高達221.45億元，創歷史新高，營業利益43.86億元、稅前盈餘23.97億元、本期淨利15.85億元、稅後淨利歸屬母公司15.86億元，EPS為3.25元。
中興電11日董事會也通過子公司寶盛國際將上市櫃，為此將辦理釋股暨相關作業程序，全案將提到5月27日股東會討論定案。
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