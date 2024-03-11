在生成式AI加持下，輝達身價水漲船高，執行長黃仁勳對自家產品更是信心滿滿。近日黃仁勳受訪時更霸氣指出，就算競爭對手的AI晶片完全免費，也無法與輝達抗衡！

美國資訊科技網站Tom's Hardware在報導中直言，黃仁勳的說法肯定會引起爭議，因為他一句話就打翻了超微、英特爾以及一系列擁有ASIC（客製化晶片）與其他類型AI晶片的競爭對手。

黃仁勳近日出席史丹佛大學的講座時，面對主持人詢問是否憂心競爭對手的便宜價格可能造成威脅，他直言，輝達面對的競爭比地球上任何人還要多，有時甚至輝達的客戶也是競爭對手。

黃仁勳強調，輝達的GPU非常出色，而以AI資料中心的總體擁有成本（TCO）來說，輝達GPU的定價其實並不重要。他指出，輝達也積極協助正在設計替代AI處理器的客戶，甚至向他們透露輝達即將推出的晶片規劃路線。

輝達能夠公開規劃路線圖，顯示公司對自家在AI領域的領先地位深具信心。不過黃仁勳也表示，輝達所做的一切都需要大量的努力與創新，沒有任何成功是理所當然的。