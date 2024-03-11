中興電因台電強韌電網計畫而受惠，2023年EPS為3.25元，雖不及2022年5.21元，仍改寫歷年第四高。11日董事會決議每股配發現金股利3.6元，優於2023年每股配發現金股利3.5元，股息配發率高達110.77％，以收盤價164.5元計算，現金殖利率2.19％。
中興電11日董事會承認2023年財報，2023年第四季合併營收攀升至58.47億元，改寫單季新高，營業利益9.78億元、稅前盈餘9.73億元、本期淨利7.89億元、稅後純益歸屬母公司7.91億元、EPS為1.62元，幾乎與前三季EPS為1.63元相當。
中興電2023年合併營收221.45億元，改寫歷史新高，營業利益43.86億元、本期淨利15.85億元、稅後純益歸屬母公司15.86億元，EPS為3.25元。
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